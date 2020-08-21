Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)
Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Ястремская сыграет с Уильямс-старшей на турнире в Нью-Йорке
Ястремская сыграет с Уильямс-старшей на турнире в Нью-Йорке
Матч чемпионата Украины по футболу перенесен из-за вспышки коронавируса
Матч чемпионата Украины по футболу перенесен из-за вспышки коронавируса

Возвращение Кравца открывает Супряге двери в Серию А

Возвращение Кравца открывает Супряге двери в Серию А
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Владислав Супряга все еще может оказаться в Италии. Об этом сообщает bolognasportnews.it.

Неожиданный камбэк украинского нападающего Артема Кравца в Динамо может помочь в трансфере другого форварда вице-чемпионов Украины Владислава Супряги в итальянскую Серию А. 

По информации источника, трансфер Кравца немного сгладил ситуацию с дефицитом форвардов в киевской команде и теперь Мирча Луческу, который был категорически против ухода Супряги, может поменять свое мнение и отпустить нападающего. Однако стоит вопрос не только в желании Луческу, но и в цене. Болонья давала за игрока € 8 млн, в то время как Динамо запрашивает € 15 млн.

Стоит отметить, что Супряга своим выступлением в прошлом сезоне обратил на себя внимание не только Болоньи, но и других итальянских команд. В футбольной кампании 2019/20 Владислав, играя в аренде за Днепр-1, наколотил в ворота соперников 15 голов в 26-и матчах.

Ранее сообщалось, что Динамо представило новую выездную форму на сезон 2020/21.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Болонья, Владислав Супряга, Артема Кравец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
02 Минай подписал экс-игрока сборной Украины, а также взял в аренду двух футболистов Шахтера
03 Еще два итальянских клуба заинтересовались 20-летним украинцем
04 Верес и Альянс через стыковые матчи пробились в Первую лигу (Видео)
05 Бавария сместила Реал с позиции лидера клубного рейтинга УЕФА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь