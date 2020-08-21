Возвращение Кравца открывает Супряге двери в Серию А

Владислав Супряга все еще может оказаться в Италии. Об этом сообщает bolognasportnews.it.

Неожиданный камбэк украинского нападающего Артема Кравца в Динамо может помочь в трансфере другого форварда вице-чемпионов Украины Владислава Супряги в итальянскую Серию А.

По информации источника, трансфер Кравца немного сгладил ситуацию с дефицитом форвардов в киевской команде и теперь Мирча Луческу, который был категорически против ухода Супряги, может поменять свое мнение и отпустить нападающего. Однако стоит вопрос не только в желании Луческу, но и в цене. Болонья давала за игрока € 8 млн, в то время как Динамо запрашивает € 15 млн.

Стоит отметить, что Супряга своим выступлением в прошлом сезоне обратил на себя внимание не только Болоньи, но и других итальянских команд. В футбольной кампании 2019/20 Владислав, играя в аренде за Днепр-1, наколотил в ворота соперников 15 голов в 26-и матчах.

Ранее сообщалось, что Динамо представило новую выездную форму на сезон 2020/21.