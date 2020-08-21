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Шевченко довызвал в сборную Украины еще одного футболиста

Шевченко довызвал в сборную Украины еще одного футболиста
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: rsca.be
Богдан Михайличенко попал в расширенный список сборной Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил защитника Андерлехта Богдана Михайличенко, недавно перешедшего в чемпионат Бельгии из Зари, в расширенный состав сборной Украины. Похоже, наставника нашей команды впечатлил супергол Богдана в стиле Лионеля Месси в дебютной игре за новый клуб.

Михайличенко вместе с партнерами по национальной команде будет готовиться к двум стартовым поединкам Лиги наций УЕФА против Швейцарии и Испании. Уже 3 сентября Украина примет во Львове Швейцарию, а через три дня Желто-синие в гостях сыграют с Испанией в Мадриде. Оба матча пройдут без зрителей на трибунах.

Напомним, ранее Шевченко огласил список из 36 игроков, которые с 26 августа начнут подготовку к первым официальным матчам главной команды страны в 2020 году.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Богдан Михайличенко.

Автор:

Телеграф
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