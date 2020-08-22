Президент УАФ Павелко вылечился от коронавируса

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко у себя в соцсетях сообщил, что его последние два ПЦР-теста показали отрицательный результат на COVID-19.

"Друзья, спасибо всем, кто волновался и интересовался ходом моего лечения. Благодаря преданным своему делу медикам и вашей поддержке, я выздоровел. Уже два проведенных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

На собственном опыте убедился в том, насколько огромная нагрузка сегодня ложится на наших врачей. Невероятно благодарен всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизнь и здоровье наших граждан.

Всем нам надо помнить, что пандемия – это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения. Всем крепкого здоровья", - написал Павелко на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что Луческу пожаловался на проблемы в составе из-за травмированных, а также двух зараженных коронавирусом игроков Динамо.

Напомним, вчера, 21 августа, УПЛ перенесла игру первого тура из-за вспышки коронавируса в ПФК Львов.