Скачать
Вторник, 25.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные
ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные
Бразильский защитник Маркао вскоре присоединится к Динамо
Бразильский защитник Маркао вскоре присоединится к Динамо
Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Усейн Болт заразился коронавирусом
Усейн Болт заразился коронавирусом

Милан нацелился на звездную троицу из Реала

Милан нацелился на звездную троицу из Реала
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Милан может пополнить свои ряды сразу тремя игроками Реала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы Россонери в текущее трансферное окно хотят заполучить троих игроков Реала: нападающего Луку Йовича, полузащитников Хамеса Родригеса и Браима Диаса.

Милан остался доволен трансфером левого защитника Реала Тео Эрнандеса в 2019 году и теперь итальянский клуб близок к подписанию сразу троих бывших одноклубников Тео. Отметим, Красно-черные готовы выложить за звездных игроков Сливочных порядка € 70 млн.

Ранее сообщалось, что Милан ведет переговоры по Диасу, однако итальянский клуб работает над арендой испанца.

Напомним, Ибрагимович договорился с Миланом о новом контракте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Милан, Футбол, Хамес Родригес, Лука Йович, Браим Диас.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный Роналдиньо вышел из тюрьмы
02 Усейн Болт заразился коронавирусом
03 Бразильский защитник Маркао вскоре присоединится к Динамо
04 ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные
05 Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь