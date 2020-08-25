Милан нацелился на звездную троицу из Реала

Милан может пополнить свои ряды сразу тремя игроками Реала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы Россонери в текущее трансферное окно хотят заполучить троих игроков Реала: нападающего Луку Йовича, полузащитников Хамеса Родригеса и Браима Диаса.

Милан остался доволен трансфером левого защитника Реала Тео Эрнандеса в 2019 году и теперь итальянский клуб близок к подписанию сразу троих бывших одноклубников Тео. Отметим, Красно-черные готовы выложить за звездных игроков Сливочных порядка € 70 млн.

Ранее сообщалось, что Милан ведет переговоры по Диасу, однако итальянский клуб работает над арендой испанца.

Напомним, Ибрагимович договорился с Миланом о новом контракте.