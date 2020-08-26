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Ребров: Поединок очень важен для Селтика и Ференцвароша

Ребров: Поединок очень важен для Селтика и Ференцвароша
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Ференцварош
Команду Реброва ждет тяжелый матч квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня вечером «Ференцварош» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против «Селтика», а команда украинского тренера Сергея Реброва считается аутсайдером в данном противостоянии.

«Поединок очень важен для обеих команд. Играем этот матч на выезде, и если бы болельщиков допускали на стадион, то у «Селтика» определенно было бы преимущество».

«Конечно, они доминируют в своем чемпионате, но на международном уровне у шотландских клубов иные результаты. Мы уже играли с мощными соперниками в прошлом сезоне. На поле будут два чемпиона своих стран».

«Мы уважаем «Селтик», но у нас есть шансы пройти дальше», - считает Ребров.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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