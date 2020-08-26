Ювентус оформил первую сделку при Пирло

По информации источника, руководство Ювентуса договорилось об аренде хавбека сроком на один сезон с правом выкупа. Сообщается, что сделка обошлась итальянском у клубу в €3 млн. Если туринцы захотят выкупить игрока, то и м придется раскошелиться на €18 млн.
В сезоне 2019/20 игрок провел 32 игры, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
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