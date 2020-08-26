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Ювентус оформил первую сделку при Пирло

Ювентус оформил первую сделку при Пирло
Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Американский полузащитник Уэстон Маккенни переходит в Ювентус. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство Ювентуса договорилось об аренде хавбека сроком на один сезон с правом выкупа. Сообщается, что сделка обошлась итальянском у клубу в €3 млн. Если туринцы захотят выкупить игрока, то и м придется раскошелиться на €18 млн.

В сезоне 2019/20 игрок провел 32 игры, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Сегодня, чемпионы Италии представили третий комплект формы, который выполнен в оранжевом цвете.

Ранее сообщалось, что Пирло убедил Роналду остаться в команде.

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Все по теме:

Андреа Пирло, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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