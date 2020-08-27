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Матчи сборной Украины могут пройти со зрителями

Матчи сборной Украины могут пройти со зрителями
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Андрей Павелко прокомментировал предстоящие матчи сборной Украины.

Уже совсем скоро национальная сборная Украины стартует матчами в Лиге Европы. Изначально наша команда сыграет во Львове, а потом в Испании. А вот в октябре команда Шевченко проведет два матча в Киеве на Олимпийском: 10 октября - против Германии, 13 октября - против Испании.

Глава УАФ Андрей Павелко оптимистично настроен, чтобы провести два таких важных матча против грандов европейского футбола со зрителями.

"Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения, чтобы болельщики вернулись на игры. Сейчас мы видим вспышку коронавируса, это оказывает негативное влияние. Но мы работаем над тем, чтобы зрители вернулись, как только ситуация позволит", - заявил Павелко.

При этом, наполненность трибун возможно будет на 20-30% или 50%.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 1 ноября.

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Все по теме:

Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
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