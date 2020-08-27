Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо

В среду, 26 августа, состоялось множество матчей квалификации Лиги чемпионов.

Брестское Динамо Артема Милевского и Ференцварош Сергея Реброва шагают дальше по пути квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сыграет с одним из трех соперников: ПАОК (Греция), АЗ (Нидерланды) или "Рапид" (Австрия).

Результаты всех матчей второго раунда отбора:

"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

ПАОК (Греция) - Бешикташ (Турция) - 3:1

"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:2

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 3:1

"Клуж" (Румыния) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:2 (5:6 - по пенальти)

"Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр) - 0:2

"Динамо" Брест (Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 2:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Мидтъюлланд" (Дания) - 0:1

"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия) - 0:1

"Судува" (Литва) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 0:3

"Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия) - 1:2

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) - 2:1

АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия) - 3:1

Жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов состоится 31 августа. Матчи пройдут 15-16 сентября (на этой стадии противостояние состоит с одного матча).