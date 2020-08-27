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Суарес и Месси перейдут в один клуб

Суарес и Месси перейдут в один клуб
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Этой осенью Барселона может попрощаться с двумя лидерами атаки.

Новый наставник Барселоны Рональд Куман уже сообщил, что не рассчитывает на уругвайца Луиса Суареса и не будет благосклонен к таланту Лионеля Месси.

Сам Месси уже решил покинуть Барселону и ищет себе новый клуб.

Ранее Суарес уже начал искать себе новый клуб, сообщает агент Алехандро Бальби. Уругваец ждет решения Месси и будет склонен к его решению. Сейчас по футболисту много предложений, но дружба с Месси на поле и вне его дороже.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси склонен перейти в Манчестер Сити.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Луис Суарес.

Автор:

Телеграф
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