Суарес и Месси перейдут в один клуб

Этой осенью Барселона может попрощаться с двумя лидерами атаки.

Новый наставник Барселоны Рональд Куман уже сообщил, что не рассчитывает на уругвайца Луиса Суареса и не будет благосклонен к таланту Лионеля Месси.

Сам Месси уже решил покинуть Барселону и ищет себе новый клуб.

Ранее Суарес уже начал искать себе новый клуб, сообщает агент Алехандро Бальби. Уругваец ждет решения Месси и будет склонен к его решению. Сейчас по футболисту много предложений, но дружба с Месси на поле и вне его дороже.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси склонен перейти в Манчестер Сити.