Суарес и Месси перейдут в один клуб

Новый наставник Барселоны Рональд Куман уже сообщил, что не рассчитывает на уругвайца Луиса Суареса и не будет благосклонен к таланту Лионеля Месси.
Сам Месси уже решил покинуть Барселону и ищет себе новый клуб.
Ранее Суарес уже начал искать себе новый клуб, сообщает агент Алехандро Бальби. Уругваец ждет решения Месси и будет склонен к его решению. Сейчас по футболисту много предложений, но дружба с Месси на поле и вне его дороже.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси склонен перейти в Манчестер Сити.