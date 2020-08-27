Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)
Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)

Определен лучший тренер УПЛ сезона-2019/20

Определен лучший тренер УПЛ сезона-2019/20
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф isport.ua
Виктор Скрипник с Зарей стал бронзовым призером турнира.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером УПЛ по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Заря Виктора Скрипника до последнего тура сражалась с киевским Динамо за серебряные медали турнира. По итогам он привел Зарю к бронзе.

УПЛ провел опрос, по результатам которого Именно Скрипник занял первое место. На втором месте оказался тренер Шахтера Луиш Каштру, третий - Александр Рябоконь из Десны.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Назарий Русин в шаге от перехода в луганскую Зарю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Виктор Скрипник, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
02 Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
03 Суркис прояснил ситуацию с двумя скандальными игроками Динамо
04 Суарес и Месси перейдут в один клуб
05 Колос анонсировал скорое открытие стадиона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь