Определен лучший тренер УПЛ сезона-2019/20

Виктор Скрипник с Зарей стал бронзовым призером турнира.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером УПЛ по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Заря Виктора Скрипника до последнего тура сражалась с киевским Динамо за серебряные медали турнира. По итогам он привел Зарю к бронзе.

УПЛ провел опрос, по результатам которого Именно Скрипник занял первое место. На втором месте оказался тренер Шахтера Луиш Каштру, третий - Александр Рябоконь из Десны.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Назарий Русин в шаге от перехода в луганскую Зарю.