Половина команды Верес заразилась коронавирусом

В «Вересе» вспышка коронавируса, клуб просит перенести матч Кубка Украины.

С учетом травмированных игроков, в команде остается 10 футболистов, которые могут сыграть в матче.

Шесть футболистов клуба Первой лиги - ровенского «Вереса» сдали положительные тесты на коронавирус. У некоторых игроков появились симптомы болезни, сообщает клубная страница на Фейсбуке.

29 августа «Верес» должен провести матч против черкасского «Днепра» в рамках первого этапа Кубка Украины. Ровенский клуб будет обращаться в Дирекцию по проведению Кубка Украины с просьбой перенести матч.

В клубе сообщают, что с учетом травмированных игроков, в команде остается 10 футболистов, которые могут сыграть в матче.

Напомним, «Верес» добыл путевку в Первую лигу после того, как победил в стыковых матчах «Черкащину» - 2:0 и 1:1.