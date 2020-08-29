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Неуловимый Депай - в обзоре матча Лион - Дижон (Видео)

Неуловимый Депай - в обзоре матча Лион - Дижон (Видео)
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В пятницу, 28 августа, состоялся матч второго тура французской Лиги 1 Лион - Дижон. Встреча, проходившая в Лионе на стадионе "Люмьер", завершилась со счетом 4:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Открыли счет в игре довольно неожиданно гости. На 14-й минуте Орельен Шедлер проник в чужую штрафную и без шансов для голкипера хозяев пробил в нижний ближний угол ворот. На 39-й минуте Мемфис Депай сравнял счет, реализовав пенальти. Последние секунды первого тайма стали настоящим кошмаром для футболистов Дижона. На 45-й минуте Уэсли Лотоа переправил мяч в свои ворота после прострела Депая, а еще через минуту голландец оформил дубль ударом с линии ворот. 

Во втором тайме Мемфис оформил хет-трик, забив второй гол с пенальти.

Видеообзор матча Лион - Дижон (4:1)

Таким образом, Лион, пропускавший первый тур Лиги 1, из-за участия в еврокубках, добыл свою первую победу в чемпионате Франции 2020/21. Дижон после двух туров занимает 19-е место.

В следующем туре Лион отправится в гости к Бордо, а Дижон примет Брест. Эти матчи состоятся после международной паузы.

Ранее Лион добрался до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2019/20, уступив там Баварии.

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ФК Лион, Футбол, ФК Дижон.

Автор:

Телеграф
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