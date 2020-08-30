Брюгге сбило цену на Соболя

Эдуард Соболь в ближайшее время может стать полноценным игроком Брюгге. Об этом сообщает voetbalbelgie.be.

Левый защитник Шахтера, находящийся в аренде в Брюгге, Эдуард Соболь вскоре может стать полноправным игроком бельгийского клуба. По информации СМИ, представители чемпиона Бельгии провели встречу с руководством Горняков, на которой они добились снижения стоимости фулбека с €4 млн до €3 млн.

Напомним, Соболь выступает в Брюгге на правах аренды с лета 2019 года. Аренда игрока с клубом рассчитана до 30 июня 2021 года, а контракт с Горняками действует до 30 июня 2022 года.

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