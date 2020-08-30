Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Постол - Рамирес. Видео боя
Постол - Рамирес. Видео боя
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)

Брюгге сбило цену на Соболя

Брюгге сбило цену на Соболя
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Эдуард Соболь в ближайшее время может стать полноценным игроком Брюгге. Об этом сообщает voetbalbelgie.be.

Левый защитник Шахтера, находящийся в аренде в Брюгге, Эдуард Соболь вскоре может стать полноправным игроком бельгийского клуба. По информации СМИ, представители чемпиона Бельгии провели встречу с руководством Горняков, на которой они добились снижения стоимости фулбека с €4 млн до €3 млн.

Напомним, Соболь выступает в Брюгге на правах аренды с лета 2019 года. Аренда игрока с клубом рассчитана до 30 июня 2021 года, а контракт с Горняками действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Шевченко довызвал в сборную Украины защитника Андерлехта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
02 Динамо готовится продать футболиста в Россию
03 Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
04 Постол - Рамирес. Видео боя
05 Месси все ближе к Манчестер Сити
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь