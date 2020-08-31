Лига Европы: Колос узнал имя соперника

Дебютанты еврокубков футболисты ковалевского "Колоса" сыграют с греческим "Арисом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.
Так решила жеребьевка, которая состоялась в понедельник, 31 августа, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч пройдет 17 сентября в Салониках.
Напомним, черниговская "Десна" начнет выступление в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда, бронзовый призер Украинской Премьер-лиги луганская "Заря" напрямую попала в групповой турнир розыгрыша.