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Лига Европы: Колос узнал имя соперника

Лига Европы: Колос узнал имя соперника
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Укринформ
"Колос" получил соперника в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Дебютанты еврокубков футболисты ковалевского "Колоса" сыграют с греческим "Арисом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Так решила жеребьевка, которая состоялась в понедельник, 31 августа, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч пройдет 17 сентября в Салониках.

Напомним, черниговская "Десна" начнет выступление в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда, бронзовый призер Украинской Премьер-лиги луганская "Заря" напрямую попала в групповой турнир розыгрыша.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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