Маркевич оценил шансы Динамо с АЗ

Известный украинский тренер настроен оптимистично.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, которая свела «Динамо» с «АЗ Алкмаар»:

«Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У «Динамо» есть все шансы пройти дальше.

Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич – они больше всего были нужны команде. Так что проблем не будет с этим соперником, я думаю.

АЗ – команда-середняк, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с «Гентом».