Официально: Динамо отдало игрока в Шахтер

Никита Корзун перешел в солигорский «Шахтер».

25-летний белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун перешел в солигорский «Шахтер». Между клубами подписан соответствующий трансферный контракт. Срок соглашения Корзуна с «Шахтером» рассчитан до конца 2023-го года.

Корзун — воспитанник минского «Динамо». В киевский клуб Никита перешел в феврале 2016-го года, но закрепиться в основном составе не сумел. На правах аренды выступал в минском «Динамо», аравийском «Аль-Фатехе» и португальском «Вилафранкенше».

В активе Корзуна 16 матчей в составе национальной сборной Беларуси.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €300 тысяч.