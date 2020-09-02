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Официально: Динамо отдало игрока в Шахтер
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Солигорск Фото: ФК Шахтер Солигорск
Никита Корзун перешел в солигорский «Шахтер».

25-летний белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун перешел в солигорский «Шахтер». Между клубами подписан соответствующий трансферный контракт. Срок соглашения Корзуна с «Шахтером» рассчитан до конца 2023-го года.

Корзун — воспитанник минского «Динамо». В киевский клуб Никита перешел в феврале 2016-го года, но закрепиться в основном составе не сумел. На правах аренды выступал в минском «Динамо», аравийском «Аль-Фатехе» и португальском «Вилафранкенше».

В активе Корзуна 16 матчей в составе национальной сборной Беларуси.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €300 тысяч.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер (Солигорск), Никита Корзун.

Автор:

Телеграф
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