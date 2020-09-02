Бывший форвард Шахтера усилил Минай

Футболист будет играть на Закарпатье.

Нападающий Антон Шиндер стал футболистом Миная. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока неизвестно, сколько сезонов игрок проведет на Закарпатье, но выступать он будет под 19-м номером.

Шиндер прибыл в расположение клуба и начал подготовку ко второму туру чемпионата Украины.

33-летний форвард перебрался в Минай из Швабаха из шестого немецкого дивизиона. Также он имеет опыт выступлений за донецкий Шахтер, Таврию Ворсклу и другие клубы в частности из Германии.

Ранее сообщалось, что Минай усилился экс-вратарем Шахтера.