Месси не считает себя игроком Барселоны, но клуб его не отпускает

Вопрос с уходом Месси из Барселоны заходит в тупик.

Аргентинский футболист Лионель Месси продолжает игнорировать тренировки Барселоны под руководство нового главного тренера Рональда Кумана. Футболист не считает себя игроком Барслелоны.

Вчера состоялись переговоры отца Лео Хорхе Месси с президентом Барселоны Бартомеу. Разговор зашел в тупик - клуб не хочет отпускать футболиста и требует выплатить клаусулу в 700 млн евро. Контракт Месси с Барселоной действует до лета 2021 года.

Таким образом, трансфер Месси в Манчестер Сити может и не состояться этим летом.