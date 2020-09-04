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Месси записал обращение, в котором объявит о своем решении касательно Барселоны

Месси записал обращение, в котором объявит о своем решении касательно Барселоны
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в Барселоне. Об этом сообщает Sphera Sports.

По информации источника, форвард, судя по всему, смирился с неудачной попыткой покинуть команду в это межсезонье и намерен отработать контракт в Барселоне до конца. Сообщается, что Лионель уже записал обращение, в котором объявит о своем решении. Данное заявление должно появиться в ближайшее время.

Отметим, сегодня, по информации СМИ, 33-летний аргентинец должен ответить руководству испанской Ла Лиги, которая стала на защиту Барселоны в вопросе возможного ухода Месси из клуба.

Напомним, Месси после болезненного вылета из Лиги чемпионов от Баварии принял решение покинуть Сине-гранатовых. Игрок хочет уйти бесплатно, а вот боссы Блаугранас не хотят отпускать главную звезду клуба без компенсации. Сумма отступных за Лионеля в Барсе становит неподъемные для любой команды €700 млн, а контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2021 года. Главным претендентом на форварда назывался Манчестер Сити, которым руководит бывший наставник Лионеля Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел встречу с президентом Барселоны.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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