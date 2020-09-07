Одноклубники Зинченко заразились коронавирусом

В Манчестер Сити заявили о подтвержденных случаях коронавируса.

Официальный твиттер английского клуба Манчестер Сити сообщает, что два игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Речь идет о Рияде Марезе и Эмерике Ляпорте.

За клуб выступает украинец Александр Зинченко, но сейчас время Лиги наций - поэтому футболисты находятся в сборных.

По регламенту АПЛ Марез и Ляпорт ушли на самоизоляцию. Устанавливается круг лиц, с которыми общались футболисты.

Ранее Рахим Стерлинг сдавал тест на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Он был среди гостей на вечеринке в Усейна Болта, который заразился на коронавирус.