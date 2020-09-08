Анчелотти выставил за дверь экс-футболиста Шахтера

Бразилец Бернард был выставлен на трансфер. Об этом сообщает everton.vitalfootball.

Бразильский левый вингер Эвертона Бернард не нужен клубу.

Игрок потерял доверие со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти и был выставлен на трансфер. Сообщается, что лишь бразилец не устраивает наставника из всей обоймы игроков команды. Наставник не доволен уровнем игры хавбека, а также его результативностью.

В прошлом сезоне Бернард принял участие в 30 поединках за команду. В них он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, Бернард выступал за Шахтер с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что игру Шахтера перенесли из-за коронавируса.