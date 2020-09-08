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Анчелотти выставил за дверь экс-футболиста Шахтера

Анчелотти выставил за дверь экс-футболиста Шахтера
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бразилец Бернард был выставлен на трансфер. Об этом сообщает everton.vitalfootball.

Бразильский левый вингер Эвертона Бернард не нужен клубу.

Игрок потерял доверие со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти и был выставлен на трансфер. Сообщается, что лишь бразилец не устраивает наставника из всей обоймы игроков команды. Наставник не доволен уровнем игры хавбека, а также его результативностью.

В прошлом сезоне Бернард принял участие в 30 поединках за команду. В них он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, Бернард выступал за Шахтер с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что игру Шахтера перенесли из-за коронавируса.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Эвертон, Футбол, Бернард.

Автор:

Телеграф
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