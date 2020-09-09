Клуб Серии А возобновил переговоры по украинскому форварду Динамо

Болонья продолжила договариваться с Динамо по Владиславу Супряге. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Болонья не теряет надежд подписать украинского нападающего в это межсезонье. Сообщается, что итальянский клуб ведет переговоры с агентом форварда Александром Яковенко. По информации СМИ, о результатах этих встреч станет известно в ближайшее время. Сам Владислав уже дал добро на этот переход.

В прошлом сезоне Владислав отыграл в аренде в Днепре-1. За этот период он сыграл в днепровской команде 26 матчей и забил 15 голов. По итогам кампании 2019/20 Днепр-1 занял 7-е место в чемпионате Украины и отправился в плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы, однако в первом же матче крупно уступил Колосу.

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