Реал нашел замену Бэйлу в Манчестере

Реал нацелился на приобретении алжирского вингера Манчестер Сити Рияда Мареза. Об этом сообщает Footmеrcato.

В мадридском клубе полностью разуверились в валлийце Гарете Бэйле и уже подыскивают ему звездную замену. Сообщается, что Реал начнет предпринимать действия по трансферу Маресза лишь в случае ухода Бэйла из команды. Именно продажа Гарета является главной трансферной целью Реала в это межсезоне, однако провернуть такой громкий переход в условиях пандемии коронавируса и финансового кризиса в футболе очень сложно.

В сезоне 2019/20 Марез отыграл в 50 матчах, забив 13 голов и отдав 16 результативных передач.

Ранее украинский вратарь Лунин потренировался со звездами Реала.