Реал нашел замену Бэйлу в Манчестере

В мадридском клубе полностью разуверились в валлийце Гарете Бэйле и уже подыскивают ему звездную замену. Сообщается, что Реал начнет предпринимать действия по трансферу Маресза лишь в случае ухода Бэйла из команды. Именно продажа Гарета является главной трансферной целью Реала в это межсезоне, однако провернуть такой громкий переход в условиях пандемии коронавируса и финансового кризиса в футболе очень сложно.
В сезоне 2019/20 Марез отыграл в 50 матчах, забив 13 голов и отдав 16 результативных передач.
Ранее украинский вратарь Лунин потренировался со звездами Реала.