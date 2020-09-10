Трансфер форварда Динамо в Болонью под угрозой срыва

Нападающий Динамо Владислав Супряга, похоже, не покинет Динамо в это межсезонье. Об этом сообщает ilrestodelcarlino.it.

Как сообщают итальянские СМИ, переговоры между Болоньей и Динамо зашли в тупик.

Итальянский клуб уже нашел альтернативу украинцу в виде сербского нападающего Фиорентины Душана Влаховича. Руководство Болоньи считает, что Фиалки отпустят игрока, ведь первую роль во флорентийской команде играет нападающий Патрик Кутроне.

Отметим, Душану и Владиславу по 20 лет. Динамо запрашивало за Супрягу не подъемные для Болоньи €15 млн. В тоже время transfermarkt оценивает серба в €16 млн.

В сезоне 19/20 Влахович отыграл в 35-и матчах, в которых отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

В прошлом сезоне Владислав отыграл в аренде в Днепре-1. За этот период он сыграл в днепровской команде 26 матчей и забил 15 голов. По итогам кампании 2019/20 Днепр-1 занял 7-е место в чемпионате Украины и отправился в плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы, однако в первом же матче крупно уступил Колосу.

Ранее бывший нападающий Динамо рассказал о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль.