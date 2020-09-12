Ярмоленко и Матвиенко могут стать одноклубниками

Главный тренер Вест Хэма, за который выступает украинский вингер Андреq Ярмоленко, Дэвид Мойес подтвердил интерес к защитнику Шахтера и сборной Украины Николаю Матвиенко. Об этом сообщает The Telegraph.

Украинский центрбек, который в случае необходимости может сыграть и на любом из флангов обороны, находится в шорт-листе трансферных целей Молотобойцев.

Приоритетной целью для лондонского клуба все же является защитник Бернли и национальной сборной Англии Джеймс Тарковски. Если этот трансфер выгорит, то команда Ярмоленко переключится на Матвиенко.

По информации transfermarkt, трансферная стоимость Матвиенко составляет €9 млн, а Тарковски - €20 млн.

Ранее сообщалось, что на Ярмоленко "начал охоту" китайский клуб.