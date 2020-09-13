МЮ может усилить состав звездой Реала

Гарет Бэйл может вновь перебраться в чемпионат Англии, где будет защищать цвета МЮ.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звездного вингера Реала Гарет Бэйла, которого мадридский клуб готов отдать в аренду, даже продолжая выплачивать ему половину зарплаты.

По информации Express, Бэйл является первой альтернативой Манчестер Юнайтед после вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, но поскольку немецкий клуб не собирается продавать своего лидера до следующего лета, то в МЮ готовы переключится на Бэйла.

Бэйл перешел в Реал из Тоттенхэма в 2013 году. В прошлом сезоне он сыграл всего 1261 минуту.