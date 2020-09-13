Именитый тренер заразился COVID-19

Наставник мадридского Атлетико сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба "матрасников".

Об этом стало известно после того, как руководство клуба получило результаты тестирования команды на COVID-19.

В данный момент Симеоне находится на самоизоляции у себя дома. Специалист чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, что Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании команда набрала 70 очков и заняла третье место.

Ранее сообщалось, что хавбек Анхель Корреа и защитник Симе Врсалько также сдали положительный тест на коронавирус.