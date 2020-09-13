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Именитый тренер заразился COVID-19

Именитый тренер заразился COVID-19
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф championat.com
Наставник мадридского Атлетико сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба "матрасников".

Об этом стало известно после того, как руководство клуба получило результаты тестирования команды на COVID-19.

В данный момент Симеоне находится на самоизоляции у себя дома. Специалист чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, что Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании команда набрала 70 очков и заняла третье место.

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Ранее сообщалось, что хавбек Анхель Корреа и защитник Симе Врсалько также сдали положительный тест на коронавирус.

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Диего Симеоне.

Автор:

Телеграф
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