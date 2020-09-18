Бундеслига возвращается: где и когда смотреть матч Бавария - Шальке

Сегодня возвращается чемпионат Германии по футболу.

Возвращение Бундеслиги украсит суперматч Бавария - Шальке.

Из-за пандемии коронавируса все топ-чемпионаты Европы стартуют позже обычного. На прошлой неделе были сыграны матчи Кубка Германии, а сегодня начинается чемпионат.

Матч Бавария - Шальке начнется 18 сентября в 21:30. Прямая трансляция на МЕГОГО.

Перед стартом сезона Бундеслига вспоминает топ-5 лучших матчей-открытий.

Это будет 101-й первый матч в Бундеслиге между “Баварией” и “Шальке”. Мюнхен выиграл 54 матча, проиграл 18. 28 поединков закончились вничью.