Тренер Ариса прокомментировал поражение от Колоса

Михаэль Оннинг высказался о поражении Ариса от Колоса в квалификации Лиги Европы.

Колос обыграл Арис в своем дебютном поединке в еврокубковой истории и пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с хорватской Риекой. Главный тренер греческого клуба Михаэль Оннинг прокомментировал вылет своих подопечных из турнира.

"Мы проиграли игру, которую не должны были проиграть ни при каких условиях. Мы сделали много ошибок, пропустили два неожиданных гола. Соперник был хорошо подготовлен, им удалось противостоять нашим атакам".

"Не думаю, что давление со стороны соперника стало причиной поражения. Первый гол пропустили после стандарта. Второй гол пришел из зоны, которую мы теоретически контролировали. Когда мы забили, мы ментально не настроились на то, чтобы переломить ход игры", — заявил Оннинг Nova Sports.

Напомним, следующий соперник Колоса - хорватская Риека.