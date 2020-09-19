17-летний Мусиала обновил клубный рекорд Баварии (Видео)

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала начал творить историю в первом же матче за команду в новом сезоне.

Вчера, 18 сентября, состоялся первый матч чемпионата Германии по футболу 2020/21 Бавария - Шальке.

Последний гол в игре забил английский полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала. На момент взятия ворот Шальке англичанину было всего 17 лет и 205 дней. Таким образом, он стал самым молодым автором гола в истории мюнхенского клуба. Мусиала превзошел достижение парагвайца Роке Санта Круса.

Джамал Мусиала перебрался в Баварию на правах свободного агента летом 2019 года из "молодежки" Челси. В прошлом сезоне футболист получил 2 минуты игрового времени в игре с Фрайбургом.

Ранее Телеграф сообщал о невероятном старте Баварии в Бундеслиге 2020/21. Кроме того, после матча с Шальке стало известно о судебном иске против форварда Баварии Роберта Левандовски.