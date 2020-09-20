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Десна заработала 1,5 млн евро на трансфере Филиппова

Десна заработала 1,5 млн евро на трансфере Филиппова
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Украинский форвард продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Нападающий Десны Александр Филиппов стал игроком бельгийского Сент-Трюйдена. Официального подтверждения данной информации еще не было, однако об этом сообщает портал Transfermarkt.

Источник утверждает, что на продаже 27-летнего форварда черниговский клуб заработал 1,5 миллиона евро.

Филиппов, в свою очередь, подписал с Сент-Трюйденом контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что украинский форвард уже прилетал в Бельгию, где успешно прошел медосмотр в новом клубе. В последнем матче УПЛ против Ингульца Александр отсутствовал в заявке Десны.

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Футбол, ФК Десна, Александр Филиппов.

Автор:

Телеграф
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