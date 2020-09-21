"Снимаю шляпу": Леоненко высоко оценил матч Заря - Шахтер

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высоко оценил игру двух команд в центральном матче Заря - Шахтер.

В центральном матче тура украинкой Премьер-лиги встречались луганская Заря и донецкий Шахтер. Матч оправдал все ожидания и был богатым на события. В итоге - ничья 2:2.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко оценил по достоинству игру двух команд.

- За первый тайм снимаю шляпу перед всеми футболистами, - сказал Леоненко.

Эксперт отметил плохую игру Зари в последних двух матчах, а тут у луганчан и горняков получилось все.

Он добавил, что во втором тайме обе команды уже перестраховывались.

Уже через два дня Шахтер сыграет против Руха, а Заря - против Львова (27 сентября).