Как украинцы "Гента" помогли "Динамо" одержать победу

Киевское Динамо в плей-офф Лиги чемпионов на выезде одержало победу над Гентом.

В среду, 23 сентября, в Бельгии состоялся первый матч плей-офф Лиги чемпионов между Гентом и Динамо. Гости одержали важную победу на выезде, обыграв бельгийцев со счетом 1:2.

За Гент выступают украинцы: форвард Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун. В стартовом составе Гента вышли Яремчук и Безус.

В начале матча Роман Яремчук, который еще не полностью восстановился после травмы, почувствовал, что не может дальше продолжать игру. На 25-й минуте его заменил Кляйндинст.

Роман Безус на 53-й минуте совершил острый подкат, сбив Буяльского, и получил вторую желтую карточку. До конца матча Гент играл в меньшинстве.

Обзор матча

Гент — Динамо 1:2

Голы: Кляйндинст, 41 — Супряга, 10, Де Пена, 79

Гент: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Яремчук (Кляйндинст, 25), Оджиджа-Офое (Ботака, 62) — Депуатр (Мохаммади, 72).

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес (Цыганков, 59), Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский, Де Пена — Супряга (Вербич, 66).

Предупреждения: Фортуна, Безус, Оджиджа-Офое — Родригес, Шепелев

На 53-й минуте удален Роман Безус (Гент) (второе предупреждение).

Ответный матч Динамо - Гент состоится 29 сентября.