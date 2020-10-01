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Форвард "Динамо" Фран Соль переходит в чемпионат Испании

Форвард "Динамо" Фран Соль переходит в чемпионат Испании
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Второй форвард киевское Динамо покидает клуб в канун группового раунда Лиги чемпионов.

Фран Соль с таким трудом перешел в киевское Динамо и теперь с легкостью покидает клуб. После ухода Кравца Соль является вторым форвардом, который покидает команду перед стартом в Лиге чемпионов.

Испанский клуб "Тенерифе" согласовал условие аренды нападающего. Главным условием перехода является дальнейший полноценный контракт с игроком. Это будет возможно, если Тенерифе выйдет в Ла Лигу, чейчас команда представляет Сегунду.

Всего с января 2019 года Соль забил за Динамо 4 гола.

Напомним, Луческу заявлял, что Динамо нужно будет усиление перед стартом в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Фран Соль.

Автор:

Телеграф
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