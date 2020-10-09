Реал заявил Лунина на Лигу чемпионов

Украинский вратарь Андрей Лунин теоретически сможет сыграть против Шахтера в Лиге чемпионов.

Мадридский Реал огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21. В список главного тренера команды Зинедина Зидана попал и украинский вратарь Андрей Лунин, который составит конкуренцию Тибо Куртуа и Луису Лопесу.

Украинец уже попал в заявку первой команды Сливочных на матчи чемпионата Испании.

Заявка Реала на Лигу чемпионов

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса.

Телеграф напоминает, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Реал попал в квартет B, где сыграет против Шахтера, Интера и Боруссии М.

Ранее Телеграф сообщал, что Реал, победив Леванте, поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры.