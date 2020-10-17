Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Грубейшая судейская ошибка помогла Мариуполю победить Минай (видео)
Грубейшая судейская ошибка помогла Мариуполю победить Минай (видео)
Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит
Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит
Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram
Ломаченко популярнее Усика в два раза: кто из украинских спортсменов смог стать звездой Instagram
Роналду заговорил на русском языке: сеть обсуждает видео
Роналду заговорил на русском языке: сеть обсуждает видео

Заря - Колос: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

Заря - Колос: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zoryaluhansk
Прямая видеотрансляция матча 6-го тура УПЛ Заря - Колос.

В субботу, 17 октября, матчем Заря - Колос завершится игровой день шестого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 19:30 по киевскому времени.

В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка:

Колос (10 очков) после пяти туров сенсационно располагается на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Заря (5 очков), в свою очередь, только-только восстанавливается после неудачного старта в чемпионате и занимает лишь 9-е место. В своем последнем матче команда из Ковалевки переиграла Мариуполь благодаря ошибки судьи, а луганский коллектив в 5-м туре дал бой Динамо.

Ранее Телеграф сообщал, где смотреть все матчи 6-го тура УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Зоря, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
02 Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть бой
03 Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит
04 Роналду заговорил на русском языке: сеть обсуждает видео
05 Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь