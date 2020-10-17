Заря - Колос: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

Прямая видеотрансляция матча 6-го тура УПЛ Заря - Колос.

В субботу, 17 октября, матчем Заря - Колос завершится игровой день шестого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 19:30 по киевскому времени.

В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка:

Колос (10 очков) после пяти туров сенсационно располагается на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Заря (5 очков), в свою очередь, только-только восстанавливается после неудачного старта в чемпионате и занимает лишь 9-е место. В своем последнем матче команда из Ковалевки переиграла Мариуполь благодаря ошибки судьи, а луганский коллектив в 5-м туре дал бой Динамо.

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