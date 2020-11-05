Лига Европы: где и когда смотреть матчи 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в Лиге Европы пройдут все матчи 3-го тура группового раунда сезона 2020/21, в частности луганская Заря примет греческий АЕК в Запорожье. В центральном поединке 3-го тура Милан примет Лилль. С расписанием трансляций всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 5 ноября:
Группа А
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа J
Группа К
Группа L
Кроме того, за всеми поединками игрового дня можно наблюдать в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Со всеми результатами игр 2-го тура ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.