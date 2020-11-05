Лига Европы: где и когда смотреть матчи 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в Лиге Европы пройдут все матчи 3-го тура группового раунда сезона 2020/21, в частности луганская Заря примет греческий АЕК в Запорожье. В центральном поединке 3-го тура Милан примет Лилль. С расписанием трансляций всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 5 ноября:

Группа А

22:00 Янг Бойз - ЦСКА София

19:55 Рома - ЧФР Клуж

Группа B

19:55 Рапид - Дандолк

22:00 Арсенал - Мольде

Группа C

19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Байер

19:55 Славия Прага - Ницца

Группа D

19:55 Бенфика - Рейнджерс - Футбол 1

19:55 Лех - Стандард

Группа E

19:55 Омония - Гранада

19:55 ПАОК - ПСВ

Группа F

19:55 Риека - Наполи

19:55 Реал Сосьедад - АЗ Алкмар

Группа G

22:00 Заря - АЕК - Футбол 2

22:00 Лестер - Брага

Группа H

22:00 Милан - Лилль - Футбол 1

22:00 Селтик - Спарта Прага

Группа I

19:55 Сивасспор - Карабах

22:00 Вильярреал - Маккаби Тель-Авив

Группа J

19:55 Лудогорец - Тоттенхэм - Футбол 3

22:00 Антверпен - ЛАСК

Группа К

22:00 Динамо Загреб - Вольфсбергер

22:00 Фейеноорд - ЦСКА

Группа L

22:00 Хоффенхайм - Слован Либерец

22:00 Црвена Звезда - Гент

Кроме того, за всеми поединками игрового дня можно наблюдать в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Со всеми результатами игр 2-го тура ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.