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Четверг, 05.11.2020
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Лига Европы: где и когда смотреть матчи 5 ноября

Лига Европы: где и когда смотреть матчи 5 ноября
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер europaleague

Сегодня, 5 ноября, в Лиге Европы пройдут все матчи 3-го тура группового раунда сезона 2020/21, в частности луганская Заря примет греческий АЕК в Запорожье. В центральном поединке 3-го тура Милан примет Лилль. С расписанием трансляций всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Заря - АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 5 ноября:

Группа А

  • 22:00 Янг Бойз - ЦСКА София
  • 19:55 Рома - ЧФР Клуж

Группа B

  • 19:55 Рапид - Дандолк
  • 22:00 Арсенал - Мольде

Группа C

  • 19:55 Хапоэль Беэр-Шева - Байер
  • 19:55 Славия Прага - Ницца

Группа D

  • 19:55 Бенфика - Рейнджерс - Футбол 1
  • 19:55 Лех - Стандард

Группа E

  • 19:55 Омония - Гранада
  • 19:55 ПАОК - ПСВ

Группа F

  • 19:55 Риека - Наполи
  • 19:55 Реал Сосьедад - АЗ Алкмар

Группа G

  • 22:00 Заря - АЕК - Футбол 2
  • 22:00 Лестер - Брага

Группа H

  • 22:00 Милан - Лилль - Футбол 1
  • 22:00 Селтик - Спарта Прага

Группа I

  • 19:55 Сивасспор - Карабах
  • 22:00 Вильярреал - Маккаби Тель-Авив

Группа J

  • 19:55 Лудогорец - Тоттенхэм - Футбол 3
  • 22:00 Антверпен - ЛАСК

Группа К

  • 22:00 Динамо Загреб - Вольфсбергер
  • 22:00 Фейеноорд - ЦСКА

Группа L

  • 22:00 Хоффенхайм - Слован Либерец
  • 22:00 Црвена Звезда - Гент

Кроме того, за всеми поединками игрового дня можно наблюдать в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Со всеми результатами игр 2-го тура ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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