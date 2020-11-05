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В России футболист с локтя вырубил соперника (видео)

В России футболист с локтя вырубил соперника (видео)
14:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcrk

В матче групповой стадии Кубка РФ по футболу СКА-Хабаровск - Рубин приключился жуткий инцидент.

На 26-й минуте поединка гости были вынуждены провести замену. Вместо травмированного Дарко Йевтича на поле появился Дмитрий Тарасов.  Швейцарец пострадал во время борьбы за мяч с Владиславом Брагиным. Нападающий хозяев локтем налетел на Дарко и рассек тому лицо. Рефери за данную жестокость показал хабаровчанину лишь желтую карточку.

Видео травмы Дарко Йевтича:

Во время оказании помощи Дарко потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках сразу же в машину скорой помощи. В больнице у футболиста диагностировали тяжелое сотрясение мозга и перелом носа. Йевтич после госпитализации чувствует себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе Рубина.

"Наверное, по версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника", - заявил после матча тренер Рубина Леонид Слуцкий.

Видеообзор матча СКА-Хабаровск - Рубин (1:0)

Ранее Телеграф рассказывал об удивительном спасении ворот от полевого футболиста в матче МЛС.

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Все по теме:

Россия, ФК Рубин, Футбол, Кубок России.

Автор:

Телеграф
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