Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов
Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов
Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Глупец или храбрец": гонщика Формулы-1 смутил перебегающий трассу человек (видео)
"Глупец или храбрец": гонщика Формулы-1 смутил перебегающий трассу человек (видео)
Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч
Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч

Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 2 декабря, в Турине состоится матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 Ювентус – Динамо. Встреча пройдет на «Ювентус Стэдиум» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Ювентус – Динамо покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, в сети матч в режиме-live будет доступен на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, где оперативно будет добавляться видео лучших моментов поединка.

Отметим, первая игра между команда в Киеве завершился уверенной победой Юве.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на матч Ювентус - Динамо. По мнению специалистов, у киевлян практически нет шансов на успех.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм Ярмоленко забил победный гол Астон Вилле на 30-й секунде 2-го тайма (видео)
02 В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина
03 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1 декабря
04 Шахтер - Реал: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов
05 Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь