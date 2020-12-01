Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, в Турине состоится матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 Ювентус – Динамо. Встреча пройдет на «Ювентус Стэдиум» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Ювентус – Динамо покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, в сети матч в режиме-live будет доступен на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, где оперативно будет добавляться видео лучших моментов поединка.

Отметим, первая игра между команда в Киеве завершился уверенной победой Юве.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на матч Ювентус - Динамо. По мнению специалистов, у киевлян практически нет шансов на успех.