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Луческу настаивает на трансфере бразильского защитника Галатасарая в Динамо

Луческу настаивает на трансфере бразильского защитника Галатасарая в Динамо
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм marcao

Динамо вновь сделает предложение по бразильскому центральному защитнику Галатасарая Маркао в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает bursahakimiyet.

По информации источника, главный тренер Динамо Мирча Луческу, который любит работать с бразильцами, лично заинтересован в трансфере футболиста после получения исключительно положительного отчета о нем. Однако турецкий суперклуб хочет сохранить 24-летнего центрбека до конца сезона, а затем продать его подороже. 

Сообщается, что этим летом Динамо предлагало за Маркао €8 млн, однако получило отказ. Галатасарай намерен выручить за лидера обороны не менее €15 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо в меньшинстве без проблем переиграло Мариуполь в чемпионате Украины. А уже в ближайший вторник, 8 декабря, киевлянам предстоит сразиться за Лигу Европы с Ференцварошем.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, ФК Галатасарай, Футбол, Маркао.

Автор:

Телеграф
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