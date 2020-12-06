Луческу настаивает на трансфере бразильского защитника Галатасарая в Динамо

Динамо вновь сделает предложение по бразильскому центральному защитнику Галатасарая Маркао в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает bursahakimiyet.

По информации источника, главный тренер Динамо Мирча Луческу, который любит работать с бразильцами, лично заинтересован в трансфере футболиста после получения исключительно положительного отчета о нем. Однако турецкий суперклуб хочет сохранить 24-летнего центрбека до конца сезона, а затем продать его подороже.

Сообщается, что этим летом Динамо предлагало за Маркао €8 млн, однако получило отказ. Галатасарай намерен выручить за лидера обороны не менее €15 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо в меньшинстве без проблем переиграло Мариуполь в чемпионате Украины. А уже в ближайший вторник, 8 декабря, киевлянам предстоит сразиться за Лигу Европы с Ференцварошем.