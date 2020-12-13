Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)

В субботу, 12 декабря, Эвертон в рамках матча 12-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на стадионе "Гудисон Парк", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Гильфи Сигурдссон, реализовавший пенальти. К слову, 11-метровый удар был назначен за грубую игру вратаря Челси Эдуара Менди. Сенегальский кипер снес форварда Ирисок Доминика Калверт-Льюина, который на мгновение опередил стража ворот гостей. Рефери без сомнений назначил 11-метровый удар.

Эта победа вывела ливерпульский коллектив (20 очков) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, Челси (23 очка) - пока третий. В следующем туре Ириски отправятся в гости к Лестер Сити (16.12.2020), а Аристократы сыграют на выезде с Вулверхэмптоном (15.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном матче 12-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити победителя не выявили.