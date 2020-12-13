Известный футболист попытался зарезать родственника

Форвард Аякса и сборной Нидерландов Квинси Промес угодил за решетку. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, нидерландский футболист обвиняется в том, что несколько месяцев назад серьезно ранил человека ножом. Происшествие случилось на семейной вечеринке, где один из родственников игрока получил ранение ножом.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы лишь месяц назад, и дело только сейчас набирает оборотов. Полиция открыла уголовное дело против Квинси и уже задержала футболиста. Сейчас игрок находится в СИЗО, где проведет до трех дней, затем предварительное заключение могут продлить. Если вина Промеса будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

В текущем сезоне, Промес отыграл в 17-и матчах за Аякс, отметившись пятью забитыми голами и одной результативной передачей.

Квинси Промес известен по своим выступлениям за Спартак, Твенте и Севилью. Вместе с командой Нидерландов он завоевал серебряные медали первого сезона Лиги наций.

Напомним, сборная Нидерландов является первым соперником Украины на Евро-2020. Недавно Желто-синие узнали имена всех соперником по группе на ближайшем чемпионате Европы.