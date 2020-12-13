Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА из Кыргызстана удивил UFC ярким нокаутом (видео)
Боец ММА из Кыргызстана удивил UFC ярким нокаутом (видео)
Французский гигант нокаутировал бывшего чемпиона жестким ударом локтем (видео)
Французский гигант нокаутировал бывшего чемпиона жестким ударом локтем (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины (фото)
Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины (фото)

Известный футболист попытался зарезать родственника

Известный футболист попытался зарезать родственника
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм qpromes

Форвард Аякса и сборной Нидерландов Квинси Промес угодил за решетку. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, нидерландский футболист обвиняется в том, что несколько месяцев назад серьезно ранил человека ножом. Происшествие случилось на семейной вечеринке, где один из родственников игрока получил ранение ножом.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы лишь месяц назад, и дело только сейчас набирает оборотов. Полиция открыла уголовное дело против Квинси и уже задержала футболиста. Сейчас игрок находится в СИЗО, где проведет до трех дней, затем предварительное заключение могут продлить. Если вина Промеса будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

В текущем сезоне, Промес отыграл в 17-и матчах за Аякс, отметившись пятью забитыми голами и одной результативной передачей.

Квинси Промес известен по своим выступлениям за Спартак, Твенте и Севилью. Вместе с командой Нидерландов он завоевал серебряные медали первого сезона Лиги наций.

Напомним, сборная Нидерландов является первым соперником Украины на Евро-2020. Недавно Желто-синие узнали имена всех соперником по группе на ближайшем чемпионате Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Нидерландов, Футбол, Квинси Промес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
02 Джошуа - Пулев: хроника боя
03 Боль, смех, побег Луческу: Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)
04 Джошуа - Пулев: видео боя
05 Непобедимый британский боксер избил не знавшего поражений поляка (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь