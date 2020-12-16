Иньеста лег под нож

Известный испанский футболист Андрес Иньеста, выступающий за японский Виссел Кобе на позиции полузащитника, был прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба в instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VISSEL KOBE | ヴィッセル神戸 (@visselkobe)

По информации источника, чемпион мира 2010 года перенес операцию по восстановлению сухожилия на правом бедре. Ожидается, что на поле хавбек вернется через четыре месяца. Таким образом, двукратный чемпион Европы пропустит старт нового сезона в японской Джей-лиге.

В прошлой кампании 36-летний Андрес сыграл в 34-х матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и восемью голевыми передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной Испании сравнил Андреса Иньесту с Гарри Поттером.