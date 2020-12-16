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Иньеста лег под нож

Иньеста лег под нож
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер andresiniesta8

Известный испанский футболист Андрес Иньеста, выступающий за японский Виссел Кобе на позиции полузащитника, был прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба в instagram.

 
 
 
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Публикация от VISSEL KOBE | ヴィッセル神戸 (@visselkobe)

По информации источника, чемпион мира 2010 года перенес операцию по восстановлению сухожилия на правом бедре. Ожидается, что на поле хавбек вернется через четыре месяца. Таким образом, двукратный чемпион Европы пропустит старт нового сезона в японской Джей-лиге.

В прошлой кампании 36-летний Андрес сыграл в 34-х матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и восемью голевыми передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной Испании сравнил Андреса Иньесту с Гарри Поттером

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Все по теме:

Футбол, Андрес Иньеста, Виссел Кобе.

Автор:

Телеграф
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