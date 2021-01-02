Она сказала да: горячая украинка выйдет замуж за легионера Динамо (фото)

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера во время отпуска сделал предложение своей девушке украинке Виктории.

Поляк на своей страничке в Instagram опубликовал совместные фото с Викторией, на котором сообщил о радостной новости: "Она сказала да".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tomasz Kędziora (@tkedziora94)

Пара в новогоднюю ночь отдыхала в Дубае, где Виктория похвасталась помолвочным кольцом:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria (@s__viktoria___)

Красотка частенько делится с подписчиками соблазнительными снимками:

В текущем сезоне 26-летний Кендзера провел 23 матча в составе Динамо, в которых сделал три ассиста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Динамо выбрало лучшие голы 2020 года.