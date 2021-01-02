Она сказала да: горячая украинка выйдет замуж за легионера Динамо (фото)

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера во время отпуска сделал предложение своей девушке украинке Виктории.
Поляк на своей страничке в Instagram опубликовал совместные фото с Викторией, на котором сообщил о радостной новости: "Она сказала да".
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Пара в новогоднюю ночь отдыхала в Дубае, где Виктория похвасталась помолвочным кольцом:
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Красотка частенько делится с подписчиками соблазнительными снимками:
В текущем сезоне 26-летний Кендзера провел 23 матча в составе Динамо, в которых сделал три ассиста.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Динамо выбрало лучшие голы 2020 года.