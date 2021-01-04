В Португалии у футболиста прямо во время матча остановилось сердце (видео)

Во время матча 10-го тура чемпионата Португалии в третьем дивизионе группы F едва не произошла трагедия. Об этом сообщает клубная пресс-служба ФК Алверка в Instagram.

На 27-й минуте поединка с Униау Альмерим у 24-летнего футболиста Алверки Алекса Аполинарио, по всей видимости, остановилось сердце. Игрок рухнул на газон в районе центрального круга и на помощь к спортсмену немедленно прибыли медицинские работники клуба с дефибриллятором, который всегда присутствует с командой на играх и тренировках. Кроме того, оперативно подоспели спасатели и скорая помощь. В итоге спустя 10 минут Алекса отвезли в больницу, где после нескольких попыток успешно реанимировали.

Футболисты обеих команд не стали продолжать матч, а собрались в центре поля и помолились за здоровье коллеги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Африке умер футболист, который подрался с одноклубниками.