Бразильский клуб столкнулся с проблемами с трансфером футболиста Шахтера

Бразильский футбольный клуб Интернасьонал столкнулся с проблемами с возвращением Тайсона, который ранее заявлял о желании покинуть Шахтер. Об этом сообщает gauchazh.

По информации источника, Тайсон получает в Шахтере €250 тысяч в месяц и данное обстоятельство фактически ставит крест на переходе игрока в Интернасьонал. Бразильский клуб не намерен тратить баснословные деньги и сейчас ведет переговоры с 32-летним атакующим полузащитником о снижении зарплаты.

В сезоне 2020/21 Тайсон принял участие в 15 матчах Шахтера, забив лишь дважды и отдав один ассист. По информации transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в €8 млн. Контракт хавбека с дончанами действует до лета 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тайсон может покинуть Шахтер уже зимой по "символической" цене.