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Бразильский клуб столкнулся с проблемами с трансфером футболиста Шахтера

Бразильский клуб столкнулся с проблемами с трансфером футболиста Шахтера
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм taisonfreda7

Бразильский футбольный клуб Интернасьонал столкнулся с проблемами с возвращением Тайсона, который ранее заявлял о желании покинуть Шахтер. Об этом сообщает gauchazh.

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По информации источника, Тайсон получает в Шахтере €250 тысяч в месяц и данное обстоятельство фактически ставит крест на переходе игрока в Интернасьонал. Бразильский клуб не намерен тратить баснословные деньги и сейчас ведет переговоры с 32-летним атакующим полузащитником о снижении зарплаты.

В сезоне 2020/21 Тайсон принял участие в 15 матчах Шахтера, забив лишь дважды и отдав один ассист. По информации transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в €8 млн. Контракт хавбека с дончанами действует до лета 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тайсон может покинуть Шахтер уже зимой по "символической" цене.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Интернасьонал, Тайсон.

Автор:

Телеграф
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