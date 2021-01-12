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Бутылка пива - не помеха: защитник сборной Украины рассказал, как футболисты успокаиваются после матча (видео)

Бутылка пива - не помеха: защитник сборной Украины рассказал, как футболисты успокаиваются после матча (видео)
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм popov19

Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов, который весь отпуск не выходил из тренажерного зала, прокомментировал слова одиозного украинского футболиста Артема Милевского, непонимающего, как современная футбольная молодежь Динамо совсем не употребляет алкоголь. 

"После игры, понятно, что нет. А дома, когда ты приехал, ты не можешь уснуть, у тебя глаза такие, эмоции, адреналин. Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха. Зачем скрывать и выдумывать. Понятно, что не упиваться, как некоторые персонажи. Но, думаю, можно. Я люблю грузинское вино, Гио (Георгий Цитаишвили, - прим. ред.) подсадил", - рассказал Попов в интервью программе ПроФутбол.

В сезоне 2020/21 21-летний Денис Попов отыграл в 14-и поединках за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола. 

"Телеграф" напоминает, что Динамо уже вышло из отпуска и футболисты провели первую совместную тренировку в 2021 году.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Попов.

Автор:

Телеграф
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