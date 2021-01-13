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Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)

Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Обновлено 00:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atleti

Во вторник, 12 января, Атлетико в рамках перенесенного матча первого тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал Севилью. Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

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Довольно ровный поединок завершился уверенной победой Матрасников, за которых забивали Анхель Корреа, поразивший ворота нервионцев ударом с разворота из пределов штрафной, и Сауль Ньигес, положивший мяч прямо в угол ворот бильярдным выстрелом с линии штрафной. 

Видео гола Корреа:

Видео гола Ньигеса:

Этот успех позволил Атлетико (41 очко) оторваться от преследователей в турнирной таблице чемпионата Испании, Севилья (30 очков) - шестая. В следующем туре Матрасники отправятся в гости к Эйбару (21.01.2021), а андалусийцы примут Алавес (19.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер Атлетико Диего Симионе был признан лучшим футбольным наставником десятилетия.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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