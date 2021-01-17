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Футболист в АПЛ отдал скрытый ассист пяткой (видео)

Футболист в АПЛ отдал скрытый ассист пяткой (видео)
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер wolves

В субботу, 16 января, Вулверхэмптон в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Вест Бромвич. Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась неожиданной победой гостей со счетом 2:3.

Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)

Хозяева забили два гола усилиями Фабиу Силвы и Вилли Боли, а гости ответили двумя точными выстрелами с пенальти от Матеуса Перейры и голом Семи Аджайи. На 38-й минуте Боли, находясь спиной к воротам, отдал феноменальный скрытый пас пяткой на Силву и тот без проблем прошил Баттона в ближнем бою.

Скрытый пас Боли стал украшением матча: 

Это поражение оставило Вулверхэмптон (22 очка) на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, Вест Бромвич (11 очков) - 19-й. В следующем туре Волки отправятся в гости к Челси (27.01.2021), а Дрозды сыграют гостевой поединок с Вест Хэмом (19.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси с трудом переиграл Фулхэм, игравший весь тайм в меньшинстве, в 19-м туре АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 392

Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Вест Бромвич, ФК Вулверхэмптон.
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