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Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча

Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В понедельник, 18 января, Динамо на стадионе The Sevens в Дубае проведет первый матч в 2021 году, который пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора команды в ОАЭ. Противостоять киевлянам будет действующий чемпион Польши - Легия из Варшавы. Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени, а в плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка. По ТВ за игрой динамовцев можно наблюдать на канале "Спорт1".

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Прямая видеотранслояция контрольного матча Динамо - Легия:

По итогам первой части чемпионата Украины Динамо лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на одно очко. Кроме того, киевский клуб пробился в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с Брюгге. Легия, в свою очередь, лидирует в первенстве Польши, опережая идущий вторым Ракув на 1 пункт.

Со списком соперников Динамо на сборах в ОАЭ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Легия, Футбол.
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