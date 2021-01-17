Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча

В понедельник, 18 января, Динамо на стадионе The Sevens в Дубае проведет первый матч в 2021 году, который пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора команды в ОАЭ. Противостоять киевлянам будет действующий чемпион Польши - Легия из Варшавы. Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени, а в плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка. По ТВ за игрой динамовцев можно наблюдать на канале "Спорт1".

Прямая видеотранслояция контрольного матча Динамо - Легия:

По итогам первой части чемпионата Украины Динамо лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на одно очко. Кроме того, киевский клуб пробился в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с Брюгге. Легия, в свою очередь, лидирует в первенстве Польши, опережая идущий вторым Ракув на 1 пункт.

Со списком соперников Динамо на сборах в ОАЭ можно ознакомиться у нас на сайте.